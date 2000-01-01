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Pelicans, Willy Hernangomez'i kadrosuna kattı

The Athletic'ten Shams Charania'ya göre New Orleans Pelicans, Willy Hernangomez ile bir yıllık minimum anlaşma yapmayı kabul etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
The Athletic'ten Shams Charania'ya göre New Orleans Pelicans, Willy Hernangomez ile bir yıllık minimum anlaşma yapmayı kabul etti.

26 yaşındaki oyuncu, İspanya'da Real Madrid ile beş yıllık bir görev süresinden sonra 2016'da New York Knicks'e katılmıştı. 2015 yılında Philadelphia 76ers tarafından Draft edilmiş olmasına rağmen, Hernangomez'in hakları, bir sonraki yıl lige giriş yaptığı New York'a takaslanmıştı.

Son iki sezonu Charlotte Hornets ile geçirmiş olan Hernangomez, önceki sezon takımda 31 maç oynamış ve maç başına 6.1 sayı ve 4.3 ribaund ortalamaları yakalamıştı.


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