20 Kasım
Peterborough-Stockport County
23:00
20 Kasım
Juventude-Cruzeiro
22:00
21 Kasım
Bahia-Fortaleza
00:00
21 Kasım
Corinthians-Sao Paulo
01:30
21 Kasım
Ceara-Internacional
03:30
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

"Pelicans, Jamahl Mosley ile ilgileniyor" iddiası

New Orleans Pelicans'ın, Orlando Magic başantrenörü Jamahl Mosley'nin mevcut görevinden ayrılması halinde kendisiyle ilgileneceği bildirildi.

calendar 20 Kasım 2025 12:49
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
'Pelicans, Jamahl Mosley ile ilgileniyor' iddiası
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



New Orleans Pelicans'ın, Orlando Magic başantrenörü Jamahl Mosley'nin mevcut görevinden ayrılması halinde kendisiyle ilgileneceği bildirildi.

The People's Insider'dan Jake Fischer'ın haberine göre Pelicans, Mosley'i potansiyel başantrenör adayları listesinde üst sıralarda tutuyor.

Geçtiğimiz yaz, basketbol operasyonlarından sorumlu yönetici Jeff Weltman'ın aldığı kararlarla Mosley'nin teknik ekibinde önemli değişiklikler yapılmıştı. Bu değişiklikler arasında Joe Prunty'nin baş yardımcı antrenör olarak göreve getirilmesi de bulunuyordu.


Magic, sezona 1-4'lük bir başlangıç yaptıktan sonra toparlanarak son olarak Warriors karşısında elde ettiği galibiyetle 8-7'ye yükseldi.

Pelicans'ın koç adayları listesinde Darvin Ham ve Kevin Ollie'nin de isimlerinin bulunduğu belirtiliyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.