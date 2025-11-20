New Orleans Pelicans'ın, Orlando Magic başantrenörü Jamahl Mosley'nin mevcut görevinden ayrılması halinde kendisiyle ilgileneceği bildirildi.The People's Insider'dan Jake Fischer'ın haberine göre Pelicans, Mosley'i potansiyel başantrenör adayları listesinde üst sıralarda tutuyor.Geçtiğimiz yaz, basketbol operasyonlarından sorumlu yönetici Jeff Weltman'ın aldığı kararlarla Mosley'nin teknik ekibinde önemli değişiklikler yapılmıştı. Bu değişiklikler arasında Joe Prunty'nin baş yardımcı antrenör olarak göreve getirilmesi de bulunuyordu.Magic, sezona 1-4'lük bir başlangıç yaptıktan sonra toparlanarak son olarak Warriors karşısında elde ettiği galibiyetle 8-7'ye yükseldi.Pelicans'ın koç adayları listesinde Darvin Ham ve Kevin Ollie'nin de isimlerinin bulunduğu belirtiliyor.