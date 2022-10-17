Pedrinho: 'Daha iyi mücadele edeceğiz'

MKE Ankaragücü'nde Pedrinho, Fenerbahçe'ye 3-0 kaybettikleri mücadeleyi değerlendirdi.



Pedrinho, "Fenerbahçe çok iyi bir takım. Bu sene güzel bir şekilde ilerliyorlar. Bu maç için çok çalıştık ama 2. dakikada yediğimiz talihsiz golden dolayı zorlandık. Erken gol yediğinizde maçın devamını getirmek zor olabiliyor" dedi.



Takım arkadaşlarına da mücadeleleri için teşekkür eden Portekizli oyuncu, "Takım arkadaşlarıma teşekkür ederim, bugün çok güzel mücadele ortaya koydular. Daha iyi hazırlanıp, daha iyi mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.





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