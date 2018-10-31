Paul Pogba'ya penaltı eleştirisi!

'ın Fransız futbolcusu'nın attığı penaltılar, gündem yaratmaya devam ediyor. Penaltı atarkenPogba'ya bir eleştiri de Liverpool'un eski futbolcusu Stan Collymore'den geldi.Mirror'a konuşan Collymore, ''Paul Pogba'nın penaltıları beni öldürüyor. Çok anlamsız hareketler yapıyor. Futbolda 100 yıldır böyle şey görmedim. Penaltıyı çabuk kullanman gereklidir. Pogba, bence' diye konuştu.28 adım atarak penaltı kullanan Pogba, Everton ile oynanan maçta penaltıyı gole çevirememişti. Pogba'nın kullandığı 12 penaltı atışının 10'u golle sonuçlandı.