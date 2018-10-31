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Paul Pogba'ya penaltı eleştirisi!

Liverpool'un eski futbolcularından Stan Collymore, penaltı atışı tartışma konusu olan Manchester United'ın Fransız yıldızı Paul Pogba hakkında konuştu.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Paul Pogba'ya penaltı eleştirisi!
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31 Ekim 2018 18:14
Manchester United'ın Fransız futbolcusu Paul Pogba'nın attığı penaltılar, gündem yaratmaya devam ediyor. Penaltı atarken topa vurmadan önce tam 28 adım atan Pogba'ya bir eleştiri de Liverpool'un eski futbolcusu Stan Collymore'den geldi.

Mirror'a konuşan Collymore, ''Paul Pogba'nın penaltıları beni öldürüyor. Çok anlamsız hareketler yapıyor. Futbolda 100 yıldır böyle şey görmedim. Penaltıyı çabuk kullanman gereklidir. Pogba, bence Cristiano Ronaldo'nun frikik tarzını kopyalamaya çalışıyor. Ancak bu sayede penaltı atmayı zorlaştırıyor. Rezil bir atışı stili var.'' diye konuştu.

28 adım atarak penaltı kullanan Pogba, Everton ile oynanan maçta penaltıyı gole çevirememişti. Pogba'nın kullandığı 12 penaltı atışının 10'u golle sonuçlandı.

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