"Paul, LeBron'un yanına sadece amnesty yapılırsa katılabilir" önerisi

Oklahoma City Thunder yıldızı Chris Paul'un, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James ve Lakers'a ancak OKC'nin kontratı üzerinde amnesty maddesi için başvurması durumunda katılabileceği iddia edildi.



CP3 ve LeBron, Paul lige girdiğinden beri yakın arkadaş olmuşlardı ve kariyerlerinin bir noktasında birlikte oynamak isteyip istemedikleri konusunda her zaman çok spekülasyon yapılmıştı.



Ancak, birçok farklı nedenden ötürü, şu ana kadar bir araya gelememişlerdi ve her iki oyuncu da kariyerlerinde son aşamaya girerken, 'Banana Boat' arkadaşları için zaman daralıyor gibi görünüyor.



Yine de, Lakers'da CP3 ve LeBron'u aynı takımda görmek için son bir umut olabilir: amnesty maddesi.



AMNESTY MADDESİ NEDİR?



NBA'de 2011 lokavtından sonra Toplu İş Sözleşmesi'nin takımlara getirdiği avantajlardan olan amnesty maddesinden her takım bir kez faydalanabiliyor. Buna göre maaş kapasitesini aşan bir takım, lüks vergisi ödememek adına kadrolarındaki oyunculardan birini serbest bırakabiliyor. Bu maddeye göre, maaş sınırı içinde çok yer tutan ancak buna paralel performans gösteremeyen bir oyuncu serbest bırakılabiliyor.



Lakin bu maddeyle serbest kalan bir oyuncu için, belli bir süre boyunca sadece maaş sınırının altında olan takımlar teklif yapabiliyor. Teklif yapan takımlardan en yüksek teklifi veren takım, serbest kalan oyuncuyu kadrosuna katabiliyor. Bu da mevzubahis oyuncunun, bu noktada tercih yapma şansına sahip olamayacağı anlamına geliyor.



"OKC, BÖYLECE GENÇLERE ŞANS VEREBİLİR"



Fansided'ın Lake Show Life sayfası yazarı Davide Tovani'ye göre, OKC, CP3'nin büyük kontratından kurtulmaya bakmalı:



"Beklenmedik sezonlarına rağmen, OKC ekibi, Chris Paul'a sonraki sezon 41 milyon, ondan sonraki sezonda da 44 milyon dolar vermek zorunda olacağı, takas edilemeyen kontratından memnuniyetle kurtulabilir. Bu yıl şampiyonluk için gerçek bir şansları bulunmuyor ve ligdeki en yüksek üçüncü maaş bordrosuna sahipler. Amnesty maddesi kullanarak, OKC, yeniden yapılanmasını sürdürmek için büyük bir maaş kapasitesi alanı ve genç oyuncuları için daha fazla oyun süresi açabilir."



Paul, 48/36/90'lık şut yüzdeleriyle 17.7 sayı, 4.9 ribaund, 6.8 asist ve 1.6 top çalma ortalamalarıyla, bu sezon beklenmedik bir şekilde Thunder'ı playoff resmine sokmuş ve 34 yaşında tekrar All-Star seçilmeyi başarmıştı.