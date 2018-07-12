Paul: "LeBron'un şu an tek amacı istediğini yapmak"

Klutch Sports Group'un sahibi ve LeBron James'in yakın arkadaşı Rich Paul, Los Angeles Lakers ile imza atmak istediğine karar vermek için LeBron'un birincil nedenini saptamanın zor olduğunu itiraf etti.



Paul, LeBron için "2010'da Miami'ye gittiğinde, asıl olay şampiyonluk kazanmaktı. 2014 yılında Cleveland'a döndüğünde, sözünü tutmaktı. 2018'de ise, yapmak istediği şeyi yapmaktı." şeklinde konuştu.



Paul, James'in Lakers'a işlerini eğlence alanında genişletmek ya da bir gecede yeni bir süpertakım yaratmak için katıldığına dair açıklamaları ise reddetti.



