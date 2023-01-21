Paul Le Guen: "Umut Meraş, PSG seviyesindeydi"

Bursaspor'un eski teknik direktörü Paul Le Guen, bir televizyon programında Beşiktaşlı Umut Meraş hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Paul Le Guen: 'Umut Meraş, PSG seviyesindeydi'
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21 Ocak 2023 12:55
Umut Meraş
Umut Meraş
Beşiktaş
Bursaspor teknik direktörü olduğu dönemde Umut Meraş ile çalışan Fransız teknik adam Paul Le Guen, Umut Meraş'ın Beşiktaş'tan ayrılmak istediğini duyurdu.

Fransız teknik adam Le Guen, Bursaspor'da yıldızını parlattığı ve daha sonra Fransa'nın Le Havre takımına götürdüğü Umut Meraş'ı Fransız takımlarına önerdi.

Bir TV programında sol kanat beki bulmanın zorluğundan bahseden Le Guen, "Türkiye'de Umut'la çalıştım. Potansiyeli vardı ve Fransa'ya getirdim, burada iyi iş çıkardı. PSG'de oynayacak kapasitesi vardı. Şimdi İstanbul'da mutsuz. Fransa'ya dönmek istiyor. Değerlendirilebilecek bir oyuncu" dedi.

Beşiktaş formasıyla bu sezon 12 resmi maça çıkan Umut Meraş, gol veya asist katkısı yapamadı.

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