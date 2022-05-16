Patrick van Aanholt: "Buraya severek geldim"

Galatasaray'ın Hollandalı sol beki Patrick van Aanholt, Adana Demirspor karşılaşmasını değerlendirdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Patrick van Aanholt: 'Buraya severek geldim'
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16 Mayıs 2022 23:12
Galatasaray'da Patrick Van Aanholt, 3-2 kazanılan Adana Demirspor maçının ardından konuştu.

Tecrübeli futbolcu, "Taraftarlara teşekkür etmek istiyorum. Bizim için zor bir sezon oldu. Çıkışlarımız ve inişlerimiz oldu, taraftar yanımızdaydı. Bu sezondan ders alıp, daha güçlü geri dönmek istiyoruz." şeklinde.

Hollandalı savunma oyuncusu, "Söylediğim gibi bu sezon inişlerimiz çıkışlarımız oldu. Fakat ben buraya severek geldim. Kulübü ve taraftarları seviyorum. Umarım gelecek yıl daha iyi bir sezon geçireceğiz" sözleriyle açıklamalarını tamamladı.

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