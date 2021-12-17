Bodo/Glimt'te forma giyen ve Galatasaray'ın da transfer etmek istediği medyada yer alan Patrick Berg'in yeni durağı Fransa oldu.



İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberi göre; Ligue 1 ekiplerinden Lens'in Berg için Norveç ekibi ile anlaşmaya vardığı ve futbolcunun da menajeri ile birlikte kısa sürede Fransa'da olacağı belirtildi.



24 yaşındaki futbolcunun, sağlık kontrollerinin ardından Lens ile sözleşme imzalayacağı aktarıldı.





İLGİLİ VİDEO