Patrick Berg'in yeni durağı Fransa

Galatasaray'ın da transfer gündeminde olduğu haberleri çıkan Patrick Berg'in, Lens'e transfer olduğu kaydedildi. İşte ayrıntılar...

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Patrick Berg'in yeni durağı Fransa
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17 Aralık 2021 16:01
Bodo/Glimt'te forma giyen ve Galatasaray'ın da transfer etmek istediği medyada yer alan Patrick Berg'in yeni durağı Fransa oldu.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberi göre; Ligue 1 ekiplerinden Lens'in Berg için Norveç ekibi ile anlaşmaya vardığı ve futbolcunun da menajeri ile birlikte kısa sürede Fransa'da olacağı belirtildi.

24 yaşındaki futbolcunun, sağlık kontrollerinin ardından Lens ile sözleşme imzalayacağı aktarıldı.


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