Orlando Magic yıldızı Paolo Banchero, sol kasık zorlanması nedeniyle bu gece Brooklyn Nets maçında forma giyemeyecek.Banchero, MRI sonuçlarıyla sol kasık zorlanmasının doğrulanmasının ardından Nets karşısında oynayamayacak. ESPN'den Shams Charania'nın bildirdiğine göre oyuncunun iyileşme süreci günlük olarak değerlendirilerek takip edilecek.Banchero, çarşamba günü New York Knicks karşısında alınan 124–107'lik galibiyetin ikinci çeyreğinde sakatlanmıştı.Ribaund için yükselip yere indikten sonra hızlanmaya çalıştığı sırada kasığında bir çekme hissetmesi üzerine oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.2024 NBA All-Star seçimi olan Banchero, bu sezon Magic kadrosunun en önemli isimlerinden biri oldu ve 12 maçta 21.7 sayı, 8.7 ribaund ve 4.1 asist ortalamalarıyla mücadele etti.Magic şu anda 6–6 derecesiyle Doğu Konferansı'nda 10. sırada bulunuyor.