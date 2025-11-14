14 Kasım
Finlandiya-Malta
20:00
14 Kasım
Slovakya-Kuzey İrlanda
22:45
14 Kasım
Lüksemburg-Almanya
22:45
14 Kasım
Hırvatistan-Faroe Adaları
22:45
14 Kasım
Cebelitarık-Karadağ
22:45
14 Kasım
Polonya-Hollanda
22:45

Paolo Banchero kadro dışı, dönüş tarihi belirsiz

Orlando Magic yıldızı Paolo Banchero, sol kasık zorlanması nedeniyle bu gece Brooklyn Nets maçında forma giyemeyecek.

calendar 14 Kasım 2025 11:56
Haber: Sporx.com dış haberler
Banchero, MRI sonuçlarıyla sol kasık zorlanmasının doğrulanmasının ardından Nets karşısında oynayamayacak. ESPN'den Shams Charania'nın bildirdiğine göre oyuncunun iyileşme süreci günlük olarak değerlendirilerek takip edilecek.

Banchero, çarşamba günü New York Knicks karşısında alınan 124–107'lik galibiyetin ikinci çeyreğinde sakatlanmıştı.


Ribaund için yükselip yere indikten sonra hızlanmaya çalıştığı sırada kasığında bir çekme hissetmesi üzerine oyundan çıkmak zorunda kalmıştı.

2024 NBA All-Star seçimi olan Banchero, bu sezon Magic kadrosunun en önemli isimlerinden biri oldu ve 12 maçta 21.7 sayı, 8.7 ribaund ve 4.1 asist ortalamalarıyla mücadele etti.

Magic şu anda 6–6 derecesiyle Doğu Konferansı'nda 10. sırada bulunuyor.

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
