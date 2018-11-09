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Pablo Machin: "Akhisarspor'u yenmeyi hak ettik"

Akhisarspor'u deplasmanda 3-2 mağlup eden Sevilla'nın teknik direktörü Pablo Machin maçın ardından açıklamalar yaptı.

Kaynak: AA
Pablo Machin: 'Akhisarspor'u yenmeyi hak ettik'
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09 Kasım 2018 00:23
UEFA Avrupa Ligi J Grubu 4. hafta maçında Akhisarspor'u deplasmanda 3-2 mağlup eden Sevilla'nın teknik direktörü Pablo Machin, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi. 

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Machin, maça iyi başladıklarını, ikinci yarıda ise düşüşe geçtiklerini belirtti. 

İkinci yarıda oyunun kontrolünün Akhisarspor'a geçtiğini dile getiren İspanya ekibinin teknik direktörü, şunları kaydetti:

"Bizim düşüşe geçtiğimizi gören karşı taraf bundan yararlandı ve pozisyonlara girdi. İlk gol, kırılma oldu ve ikinci gol de geldi. Penaltıyı kaçırmaları çok işimize yaradı, oyunun gidişatını lehimize etkiledi. Bir eksik oynadık ama bu, oyunu çok değiştirmedi. 2-0'dan sonra oyuncularımın gösterdiği performans eleştirilebilir ama 2-2'den sonra takındıkları devamlılık daha farklı oldu. Bunun için oyuncularıma teşekkür ediyorum. Skoru korumak benim için önemliydi. Hak edilmiş bir skor. İkinci yarıdaki performansımız kayda değer bir performanstı. Geri düşüşlere hazır olmamız gereken bir dönem var önümüzde. Bizim için iyi deneyimler oldu." 

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