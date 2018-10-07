nda kazanan, 1-0'lık skorla Atletico Madrid oldu,'nın 8. hafta mücadelesi, Wanda Metropolitano'da oynandı.Pozisyon olarak oldukça kısır geçen mücadelede ilk yarıda gol bulamayan ve isabetli şut çekemeyen Atletico Madrid'e galibiyeti getiren gol, 74. dakikada Thomas'ın asistinde Correa'dan geldi. Correa 57. dakikada, Thomas ise 66. dakikada oyuna dahil olurken, Simeone'nin hamleleri böylece oyuna etki etmiş oldu.Bu sonucun ardından Atletico Madrid yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı ve 15 puana yükseldi. Betis ise ligde 6 maç sonra yenilgiyle tanıştı ve 12 puanda kaldı.La Liga'nın 9. haftasında Atletico Madrid deplasmanda Villarreal ile karşılaşacakken, Betis ise evinde Valladolid'i konuk edecek.