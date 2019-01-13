Ozan Tufan'dan Fenerbahçe itirafı!

Alanyaspor'un Fenerbahçe'den kiraladığıiçini TRT Spor'da yayınlanan Stadyum programına döktü. Genç futbolcu Fenerbahçe'deki günleriyle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.İşte Ozan Tufan'ın yaptığı açıklamalar;Sergen Hoca, benim yeniden Milli Takım'a kazandırılmam gerektiğini söyledi. Oynamam için elinden geleni yapacaktır. Ben de O'nun güvenine layık olmak için iki kar çalışıyorum. Alanyaspor taraftarı takıma vereceğim destek konusunda şüphe etmesinler. Burada iyi işler yapacağım ve Fenerbahçe'ye çok iyi şekilde döneceğim.Fenerbahçe ligin zirvesinde olmayı hak eden bir kulüptür. Bazı noktalarda hata yaptık. Takımdaşlık ve saha içinde sıkıntılar yaşadık. Keşke kötü dönemde kendimi koruyup Fenerbahçe'de kalabilseydim. Benim için bazı şeyler yolunda gitmedi. Fenerbahçe'de saha içinde sorunlarım oldu ama saha dışında olmadı. Bu toparlanabilecek bir durum. Hedefim 6 ay içinde en iyi şekilde form tutup, oynayıp Fenerbahçe'ye geri dönmek. Geri dönünce Fenerbahçe'yi şampiyonluklara taşımak istiyorum.Fenerbahçe 2. Yarı toparlanacaktır. Ersun Yanal ile güzel bir ivme yakalayacağını düşünüyorum. Bursaspor'daki performansımdan sonra Avrupa'da beni isteyen takımlar oldu. Hedefim yurt dışıydı. O dönemki Bursaspor Başkanı ile problemler yaşadık. Avrupa olmadı. 3 büyüklerle konuşma yaptılar, Fenerbahçe'de karar kıldılar. Avrupa olmayınca benim de tercihim Fenerbahçe'ydi. Kulübe ilk gittiğimde büyülenmiştim. Fenerbahçe'ye gittiğim için hiç pişman olmadım.Bir maçta Fenerbahçe taraftarı beni ıslıklamıştı. Hemen arkasından milli maçta Eskişehir'de ıslıklandım. Milli maçtan sonra Kadıköy'de Başakşehir ile oynuyorduk. Taraftar bu kez beni bağrına basmıştı. Fenerbahçe taraftarı stadı doldurduğunda Kadıköy'den kimse kolay kolay çıkamaz. Milli takıma erken yaşta gidince, tecrübeden dolayı lig maçlarında daha rahat oluyorsunuz. Bu iyi bir şey değil. Bu rahatlık bana yaramadı.