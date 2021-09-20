Ozan Tufan, Watford ile 'siftah' yapacak

Watford Menajeri Xisco Munoz, Ozan Tufan'ın Stoke City karşılaşmasında forma giyeceğini duyurdu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Ozan Tufan, Watford ile 'siftah' yapacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
20 Eylül 2021 17:13
Watford Menajeri Xisco Munoz, Ozan Tufan'ın İngiltere Lig Kupası 3. Tur maçında Stoke City'e karşı sahada olacağını duyurdu.

Xisco, "Ozan Tufan yarın Stoke City maçında oynayacak. Yarın takım için çok iyi işler yapacağına inanıyorum." dedi.

Ozan Tufan'ın futbolundan övgüyle bahseden İspanyol teknik adam, "Kendisini topla çok rahat hisseden bir oyuncu. Ayrıca çok iyi paslar atıyor ve topu iyi saklıyor. Ayrıca şutları da harika." sözleriyle konuşmasını noktaladı.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.