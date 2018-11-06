Ozan Kabak için Veltins Arena'da DEV konuklar

Gökhan Zan: "Ozan Kabak'a tavsiyem stoper oyuncusu hamle yaparsa dikkat etmek zorunda. Topu alabiliyorsan al ama alamıyorsan her topu almak zorunda değilsin. Ozan iyi niyetli ama partneri de önemli. Serdar Aziz tecrübeli. Ozan bu maçlarda hata yapmamak zorunda.

Bir diğeri devamlı topu kazanmak istiyor. Önemli olan alamıyorsan rakibi döndürmeyeceksin, ikinci topu almak da önemli"

Tugay Kerimoğlu: "Ozan Kabak'a, yapacağı hatalar sonrasında hep destek olmak zorundayız. Hata da yapsa, doğru da yapsa oynayacak. Burası artık onun yeri."



Mustafa Doğan: "Hata yapacaktır ama aynı hatayı üst üste 3 kez yapmaması gerekiyor, ders alması lazım."



Serie A takımlarından İnter'in Ozan Kabak'a olan ilgisi artarak sürüyor. İtalyan basınında Fatih Terim'in 18 yaşında takıma monte ettiği genç oyuncunun performansından övgüyle bahsedildi. Inter'in Ozan'ı izlemeye devam ettiği ve scoutlarının Schalke maçında da tribünde olacağı belirtildi. Veltins Arena'da Ozan'ı yakından takip edecek ve rapor sunacaklar.Geçtiğimiz günlerde de Ada basınından Guardian, Manchester United'ın Ozan Kabak'ı izlediğini yazmıştı. Sarı-kırmızılı oyuncu bu maçta dikkatleri üzerine çekecek.Ozan Kabak, TT Stadı'ndaki maçta Schalke 04 karşısında sahanın en fazla topla buluşan, en fazla isabetli pas atan, pas arası yapan ve uzaklaştırma yapan oyuncusu olmuştuOzan Kabak'ın Schalke maçında oynayıp oynamayacağını soran scoutlar, menajerler ve istatistikçilere "Belli değil" cevabı verilmişti. Bazıları riski alıp İstanbul'a kadar "Ozan acaba oynar mı?" diye geldi. Geldiklerine de çok memnun kaldılar.Hangi oyuncu için geldiğimi biliyorsunuz. Cannavaro'yu gördüm mü? Bu da bana ve kulübüme kalsın.Her menajerlik şirketinin çalışmak isteyeceği bir oyuncuyu bana soruyorsunuz.Şampiyonlar Ligi seviyesine gelmiş her oyuncu değerlidir. Evet 43 numara da analiz listemizde...18 yaşında Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir genç, doğru kararlar verirse benden çok daha büyük bir kariyeri olabilir.