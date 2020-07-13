Osman Şenher: 'Taraftar olsa kıyamet kopardı'

"YÜZDE 70 İLE OYNASAN NE OLUR"

"TARAFTAR OLSA KIYAMET KOPARDI"

Milliyet gazetesi yazarı Osman Şenher, Galatasaray'ın Ankaragücü'ne 1-0 mağlup olduğu mücadeleyi köşesinde yorumladı. Osman Şenher'in yazısınının tamamını Milliyet gazetesini satın alarak ya daulaşabilirsiniz."İnanın çok şaşkınım. Pandemi öncesindeki o mükemmel Galatasaray'a ne oldu? Birkaç futbolcu sıkıntı yaşayabilir ama bütün takım mı bu kadar etkilenir, anlayamadım. Hiç kimse kusura bakmasın, Belhanda da, Seri de dahil bu kadroya baktığınız zaman geleceği olmayan bir takım görüntüsü veriyor. Fatih Terim'in gerçekten işi çok zor.Düşünebiliyor musunuz, Marcao topu taca atıyor, sonra topu eline alıyor, sahanın içine girip yürüyor. O sırada maç başlıyor ve Brezilyalı futbolcu kart görüyor. Bu kadar mı kopuk oyundan? Veya bir sorunu mu var? Ömer Bayram'ın bir topu direkten döndü, buna itirazım yok. Peki maçın genelinde Ömer ne yaptı? Takımına ne katkı verebildi? Aynı sözlerim Emre Akbaba için de geçerli. 10 numara formayı en özel futbolcular giyer. Galatasaray'da Belhanda giyiyor. Bir tek olumlu pası yok ve bu kadar çok top kaybıyla oynayan oyuncuyu ilk defa görüyorum.""Üçüncülük şansı devam ediyordu. Ankaragücü'nün düşmesi neredeyse kesinleşmiş. Sahaya çıkan 11 böyle bir ruhla mı oynar? Hırs yaparlar, daha çok koşarlar, rakibe baskı yaparlar. Maalesef sarı-kırmızılı futbolcular bunların hiç birini yapamıyorlar. Topu kazanıyorlar, rakip 18'in üzerine geliyorlar. Orada bir tane şut çekecek, final pası yapacak oyuncu yok. Top ayağında olan oyuncu, çizgideki arkadaşına veriyor. Yani topu kaleden uzaklaştırıyor. Ben böyle bir şey görmedim.Cim-Bom yüzde 70 ile topla oynasa ne olur? Karşı kaleye gidene kadar rakip zaten yerini alıyor, boş alan bırakmıyor.""Dün geceki mağlubiyetle üçüncülük şansı da bitti. Bu performans, bu görüntü ve bu ruhla gelecek hafta Göztepe ve son hafta Antalyaspor maçını nasıl kazanır bu takım? Fatih Terim istediği kadar kendini parçalasın, değişen hiç bir şey olmayacak. Çoğu futbolcu resmen sezonu kapamış. Bu maçlar taraftarın önünde oynanmış olsa, inanın Galatasaray taraftarı kıyameti koparırdı. Bu da futbolcuların şansı herhalde! Genç Emin'e penaltıyı yaptırdı diye sakın hiç kimse kızmasın. Böyle hatalar olacak. Ama temposu, fiziği gayet iyi. Önümüzdeki sezon göreceksiniz, takımın değişilmez ismi olacak. Ozan Kabak da böyle hatalar yaptı. Ama sonunda ne oldu? Bir yaptı, iki yaptı, milli takımın değişmez stoperi oldu."