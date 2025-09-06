2026 Dünya Kupası Afria Elemeleri C Grubu'nda Nijerya, sahasında Ruanda ile karşı karşıya geldi. Nijerya, maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Nijerya'ya galibiyeti getiren golü 51. dakikada Toluwalase Arokodare attı.
Nijerya'da Victor Osimhen, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Osimhen, sakatlık yaşamasının ardından 36. dakikada oyundan çıktı. Wilfred Ndidi ise 90 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Nijerya, 7 maçta 10 puana ulaştı. Ruanda, 10 maçta 8 puanda kaldı.
