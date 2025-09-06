06 Eylül
Letonya-Sırbistan
0-1
06 Eylül
Ermenistan-Portekiz
0-5
06 Eylül
İngiltere-Andora
2-0
06 Eylül
İrlanda-Macaristan
0-2DA
06 Eylül
Avusturya-Güney Kıbrıs
0-045'
06 Eylül
San Marino-Bosna Hersek
0-1DA
06 Eylül
Nijerya-Ruanda
1-0
06 Eylül
Estoril-Santa Clara
0-03'
06 Eylül
Bolton Wanderers-AFC Wimbledon
3-0
06 Eylül
Doncaster Rovers-Bradford City
3-1
06 Eylül
Huddersfield -Peterborough
3-2
06 Eylül
Lincoln City-Wigan Athletic
2-2
06 Eylül
Plymouth Argyle-Stockport County
4-2
06 Eylül
Port Vale-Leyton Orient
2-3
06 Eylül
Reading-Northampton Town
0-0ERT
06 Eylül
Rotherham United-Exeter City
1-0
06 Eylül
Stevenage-Barnsley
0-0ERT
06 Eylül
Wycombe Wanderers-Mansfield Town
2-0
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Osimhen sakatlandı, Nijerya kazandı!

2026 Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Nijerya, sahasında Ruanda'yı 1-0 mağlup etti.

calendar 06 Eylül 2025 20:57
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Osimhen sakatlandı, Nijerya kazandı!
2026 Dünya Kupası Afria Elemeleri C Grubu'nda Nijerya, sahasında Ruanda ile karşı karşıya geldi. Nijerya, maçtan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Nijerya'ya galibiyeti getiren golü 51. dakikada Toluwalase Arokodare attı.

Nijerya'da Victor Osimhen, karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Osimhen, sakatlık yaşamasının ardından 36. dakikada oyundan çıktı. Wilfred Ndidi ise 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Nijerya, 7 maçta 10 puana ulaştı. Ruanda, 10 maçta 8 puanda kaldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
