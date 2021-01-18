Osayi Samuel: 'Bırakın, Fenerbahçe'ye gideyim'

Fenerbahçe'nin yeni sezon için anlaşmaya vardığı Nijeryalı kanat oyuncusu Bright Osayi bir an önce yeni formasına kavuşmak istiyor.QPR ile sözleşmesi Haziran ayında bitecek olan genç yıldız devre arasında F.Bahçe'ye katılmak için baskı yapıyor. Samuel'in, "Fenerbahçe'ye Ocak'ta gitmek istiyorum, yeni takımıma gitmeme izin verin" dediği bildirildi. Bu talebin bu hafta içinde cevabını bulması bekleniyor.Fenerbahçe Yönetimi de bilindiği gibi Osayi'nin devre arasında takıma katılması için gerekli girişimlerde bulunmuştu.İngiliz kulübünü vereceği cevap merak ediliyor. Osayi 2017'den beni QPR'de forma giyiyor.F.Bahçe'nin yeni transferi Bright Osayi İngiltere Championship'te bu sezon 21 maça çıktı. 3 gol atarken 3 de asist yaptı. Sağ kanatta görev yapan 21 yaşındaki futbolcunun hem Nijerya hem de İngiltere pasaportu bulunuyor.