Orkun Kökçü Hollanda'ya damga vuruyor

Orkun Kökçü, Hollanda'da bir kez daha ayın takımına seçilme başarısı gösterdi. Feyenoord'da görev yapan milli futbolcu Mart'ta da hem ayın takımına seçilmiş hem de ayın en iyi genç oyuncusu ödülünün sahibi olmuştu.

, Fotoğraf; AA
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Orkun Kökçü Hollanda'ya damga vuruyor
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22 Mayıs 2021 14:13
Orkun Kökçü
Orkun Kökçü
Feyenoord
Feyenoord forması giyen milli futbolcu Orkun Kökçü, Hollanda'ya damga vurmayı sürdürüyor.

Sezon başından beri gösterdiği başarılı ve istikrarlı performansla dikkat çeken genç yıldız, Hollanda Ligi'nde ayın en iyi oyuncuları arasına adını yazdırdı.

Mayıs ayının takımında kendine yer bulan Orkun Kökçü, Mart'ta da hem ayın takımına seçilmiş hem de ayın genç oyuncusu ödülüne layık görülmüştü.

Adı birçok Avrupa deviyle de anılan Orkun Kökçü, A milli futbol takımımızın EURO 2020 geniş kadrosuna da davet edildi.

Genç yıldız, kulübü Feyenoord'un Utrecht ile oynanacağı Eredivisie Avrupa Ligi Play Off final maçı sonrası ay yıldızlıların Antalya'daki kampına katılacak.

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