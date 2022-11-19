Onur Bulut: 'Elemelere kadar böyle istiyoruz'

Kayserisporlu Onur Bulut, Milli formayla sahaya çıktığı Çekya karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.
Onur Bulut çok mutlu olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:
"Güzel ortamlardan güzel 2 maç çıkardık. 2 maçta da çok iyi oynadık, çok iyi pres yaptık. Ortam da aslında gerçekten çok iyiydi. Grup olarak sahada çok iyi işler yaptık. 2 maçta da iyi oynadık, hak ettiğimizi düşünüyorum. İnşallah elemelere kadar böyle devam ederiz. Elimizden geleni yapıyoruz. Herkes çok iyi mücadele etti."
Onur Bulut çok mutlu olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:
"Güzel ortamlardan güzel 2 maç çıkardık. 2 maçta da çok iyi oynadık, çok iyi pres yaptık. Ortam da aslında gerçekten çok iyiydi. Grup olarak sahada çok iyi işler yaptık. 2 maçta da iyi oynadık, hak ettiğimizi düşünüyorum. İnşallah elemelere kadar böyle devam ederiz. Elimizden geleni yapıyoruz. Herkes çok iyi mücadele etti."
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