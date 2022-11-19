Onur Bulut: "Elemelere kadar böyle istiyoruz"

Onur Bulut, Çekya'yı 2-1 mağlup ettiğimiz mücadele sonrası değerlendirme yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Onur Bulut: 'Elemelere kadar böyle istiyoruz'
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19 Kasım 2022 23:47
Kayserisporlu Onur Bulut, Milli formayla sahaya çıktığı Çekya karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

Onur Bulut çok mutlu olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Güzel ortamlardan güzel 2 maç çıkardık. 2 maçta da çok iyi oynadık, çok iyi pres yaptık. Ortam da aslında gerçekten çok iyiydi. Grup olarak sahada çok iyi işler yaptık. 2 maçta da iyi oynadık, hak ettiğimizi düşünüyorum. İnşallah elemelere kadar böyle devam ederiz. Elimizden geleni yapıyoruz. Herkes çok iyi mücadele etti."

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