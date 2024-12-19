Ömer Erdoğan, Sivasspor'da mesaiye başladı

Sivasspor'un yeni teknik direktörü Ömer Erdoğan, takımın başında ilk antrenmanına çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; sivasspor.org.tr
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Ömer Erdoğan, Sivasspor'da mesaiye başladı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Aralık 2024 18:35
Net Global Sivasspor, yeni teknik direktörü Ömer Erdoğan yönetiminde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 21 Aralık Cumartesi günü Reeder Samsunspor'u konuk edecek Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Kırmızı-beyazlı ekiple bugün resmi sözleşmeye imza atan teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idman ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 pas organizasyonlarıyla devam etti.

Antrenman, taktik çalışmalarla sona erdi.

Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turunda dün oynanan ve Sivasspor'un 4-1 üstünlüğüyle sona eren Ankara Keçiörengücü maçında forma giyen oyuncular ise yenilenme çalışması yaptı.

Sivasspor, cuma günü yapacağı antrenmanla Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery