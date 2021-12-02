Ömer Erdoğan: 'Şampiyon olamayanlar başarısız sayılıyor'

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, Tivibu Spor'dan Çiğdem Günal ile bir söyleşi gerçekleştirdi.



İlk olarak Türkiye Kupası'nda Eyüpspor ile oynadıkları maçta iki kalecilerinin kırmızı kart görmesi ve Mame Diouf'un iki kez kaleye geçmesi hakkında konuşan Erdoğan, "Tabii bizim için de çok ilginç bir maç oldu. Bilmiyorum daha önce Futbol tarihinde böyle bir olay yaşandı mı, hatırlamıyorum. Kupada bu sene iddialı olmak istiyoruz. Gidebildiğimiz kadar devam etmek istiyoruz. Onun için dün de çok ciddiye aldığımız bir maçtı. Geri düştük ama net pozisyonlara girdik. sonra peş peşe kalecilerimizle ilgili talihsizlik yaşadık. Normal sürede oyuncu değişiklik hakkımız bittiği için Mame Diouf'u kaleye geçirdik. Uzatmalarda Yavuz'u kaleye aldık, Mame Diouf'u kendi mevkisine aldık. Uzatmalarda Yavuz atılınca biz talihsiz bir durumla karşılaştık. Ama çok şükür sonu iyi oldu, tarihe geçtik. Antrenörlük kariyerimde bir daha yaşamak istemediğim bir olay."



"Mame Diouf son haftalarda antrenmandan sonra kaleye geçip penaltı kurtarmaya çalışıyordu"



"Mame Diouf ilginçtir son birkaç haftada antrenman sonlarında kaleye geçip penaltı kurtarışları yapıyordu. Orada oldukça istekliydi. Bu duruma düşünce de sahada kaleye geçebilecek en istekli oyuncumuz kim diye düşündük. O dakikada kaleye geçebilecek en uygun pozisyonda Diouf'tu. Ona sorduk, o da teklifimizi kabul etti ve kaleye geçti. Orada da iyi iş çıkardı."



Başakşehir maçıyla ilgili



"Başakşehir maçı çok zor bir maç olacak. Özellikle Emre Belözoğlu hoca göreve geldikten sonra iyi bir çıkış yakaladılar. Hem oyunsal anlamda hem de öz güven seviyesi olarak başka bir noktaya geldiler. Gerçekten iyi bir kadroya sahipler. Kaliteli ve alternatifli bir kadroları var. Zor bir maç bizi bekliyor, inşallah ev sahibi avantajımızı da kullanıp buradan galibiyetle ayrılmak istiyoruz."



Transferler



"Dm'den konuştuğum oyuncular var. Sezon başında yaptığımız transferlerin çoğunda kendi teknik ekibimle beraber takip ettiğim ve izlediğim oyuncularla direkt görüştüm. Onlara bu oyuna uygun olup başarılı olacaklarına inandırmaya çalıştım, iyi bir geri bildirim de aldım. Devre arası transferi için takviye yapacağımız mevkileri açıklayıp oyuncularımın kafasını karıştırmak istemiyorum. Ama hem takım içerisinde rekabet ortamını arttıracak hem de Ocak-Şuabat'ta Afrika Kupası'na gidecek oyuncularımızın yerini dolduracak birkaç hamle yapmamız gerekiyor."



"Oyuncularımızın geride kalan periyotta elde ettikleri başarılara bağlı olarak diğer takımların ilgisini çekiyor. Hem Türkiye'den hem de yurt dışından oyuncularımıza talipler var. Bunlardan birisi Fatih Kurucuk. Yurt dışından onunla ciddi şekilde ilgilenen kulüpler olduğunun haberini alıyoruz. Diğer arkadaşlarımız da bazı kulüplerin radarında. Ama biz devre arasında hiçbir oyuncumuzu kaybetmek istemiyoruz."



Avrupa'da çalışma



"Bir Türk antrenör olarak ülkemizi Avrupa'da temsil edebilirsem, tıpkı Avrupa'da oynayan yerli oyuncularımızı görünce nasıl gururlanıyorsak, eminim Türk hocaların da Avrupa'nın iyi liglerinde görev yapması ülke olarak bizi gururlandıracak. Bunun da ilk adımlarını atmış olacağız. Son yıllarda Fatih Terim hocamızdan sonra başka bir yurt dışına giden hatırlamıyorum. Bu sayıyı arttırmamız lazım."



Üç büyükler



"Baskı her yerde var. Her zaman beklenti içerisinde olan taraftar gruplarına sahip bir ülkede yaşıyoruz. Ama tabii buradaki baskı İstanbul'daki takımlarla kıyaslanmaz. Burada 5. olsanız çok büyük başarı, 7. olsanız büyük başarı. Ama 4 büyüklerden 1'i şampiyon olabiliyor ve şampiyon olamayanlar başarısızlıkla anılıyor. Orada göreve başlayan hocalarımız zaten bu durumla karşı karşıya gelebiliyor. Buna hazırlıklı olmak gerekiyor. önemli olan büyük kulüplere gittiğinizde hazır olmak."





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