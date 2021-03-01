2018-19 sezonunda Akhisarspor'dan transfer edilen Ömer Bayram yeri geldi en sert şekilde eleştirildi, yeri geldi kulübeye hapsoldu ancak her şeye rağmen kendisini sürekli hazır tuttu ve forma verildiğinde saha içerisindeki mücadelesiyle alkış aldı.



Terim'in jokeri olan; sol bek, orta saha ve sol kanatta görev yapan tecrübeli oyuncu bu profesyonelliğiyle teknik heyetten geçer not aldı.



Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 29 yaşındaki oyuncuya yeni bir kontrat önerileceği öğrenildi.



Ömer Bayram, bu sezon 28 maçta 1103 dakika süre aldı ve 4 asist yaptı.



