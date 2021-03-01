Ömer Bayram'a yeni sözleşme yolda

Galatasaray, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 29 yaşındaki Ömer Bayram ile yeniden masaya oturacak.

, Fotoğraf; AA
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Ömer Bayram'a yeni sözleşme yolda
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01 Mart 2021 09:54
Ömer Bayram
Ömer Bayram
Galatasaray
2018-19 sezonunda Akhisarspor'dan transfer edilen Ömer Bayram yeri geldi en sert şekilde eleştirildi, yeri geldi kulübeye hapsoldu ancak her şeye rağmen kendisini sürekli hazır tuttu ve forma verildiğinde saha içerisindeki mücadelesiyle alkış aldı.

Terim'in jokeri olan; sol bek, orta saha ve sol kanatta görev yapan tecrübeli oyuncu bu profesyonelliğiyle teknik heyetten geçer not aldı.

Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 29 yaşındaki oyuncuya yeni bir kontrat önerileceği öğrenildi.

Ömer Bayram, bu sezon 28 maçta 1103 dakika süre aldı ve 4 asist yaptı. 



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