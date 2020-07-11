Ömer Bayram dibe vurdu! Zam beklerken...

Aytemiz Alanyaspor deplasmanından eli boş dönerek şampiyonluk yarışına havlu atan Galatasaray'da bu sezonun flaş ismi Ömer Bayram'ın son dönemde yaşadığı düşüş dikkatlerden kaçmadı.



Pandemi sürecindeki maaş indirimi görüşmelerinin futbolcularda büyük hayal kırıklığına yol açtığı belirlendi. Bu sezon Süper Lig'de 10 asistlik bir performansa imza atan ve Teknik Direktör Fatih Terim'in vazgeçilmezleri arasında yer alan 28 yaşındaki futbolcu, pandemi için verilen aranın ardından ne asist yaptı ne de gol attı.



Galatasaray'dan yıllık net 400 bin euro alan ve takımın en az kazanan futbolcusu olan Ömer'in zam ve yeni kontrat beklerken kendisinden istenen yüzde 15'lik indirimden dolayı moralinin bir hayli bozulduğu belirtildi.



Motivasyonu bozuldu



Milli oyuncunun konsantrasyonunun yapılan bu indirim sonrası dağıldığı ve bunun da performansına olumsuz yansımaları olduğu kaydedildi. Ömer Bayram'ın, Türk Telekom Stadı'ndaki Gaziantep FK karşılaşmasında kulübeye çekilip hiç süre almamasının arkasında da yine bu durumun etkili olduğu öğrenildi.



Galatasaray'ın bu sezonki sürpriz kahramanı olan ve hem sol bek hem de orta sahada görev yapan Ömer Bayram, Süper Lig'de tam 10 asiste imza atarken, 1 kez de rakip ağları havalandırmıştı.





