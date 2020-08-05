'Ömer Ali, Beşiktaş için 700 bin euro alacağından vazgeçiyor'

Milliyet Gazetesi'nin duayen yazarıtransferle ilgili önemli bilgiler verdi. Gökçe, Konyaspor'da forma giyen Ömer Ali Şahiner'in Beşiktaş'a transfer olmak için 700 bin euro alacağından vazgeçmeye hazır olduğunu duyurdu.İşte Attila Gökçe'nin yazısından o bölüm: "Emre Çolak, 1 milyonluk alacağı için İspanya'dan haciz işlemi yaptırınca, Mustafa Cengiz yönetimi Galatasaray'ın kapılarını kapatmış. Levent Tüzemen anlattı.Ömer Ali Şahiner, Beşiktaş'a transferi için kulüpteki 700 bin euro tutarındaki alacağından vazgeçmeye hazır olduğunu bildirmiş. Şampiyonlar Ligi heyecanı ve kariyer hesabı, haklı!Erol Bulut ekibiyle geliyormuş. Transferde istediği futbolcuları bildirmiş. Bir bölümüyle kendisi konuşmuş. Alanyaspor'a veda etmiş.Tamam da… Fenerbahçe Spor Kulübü henüz resmi bir açıklama yapmadı. İmza töreni de yok.Umut NAYIR, Tyler BOYD, Beşiktaş'ın Alanyaspor'a teklif ettiği iki futbolcu. Onlar kabul görmeyince Fatih Aksoy'u göndermişler. Meraklısına duyurulur"