Yılbaşı akşamı talihsiz bir kaza geçiren ve havai fişeğin yüzünde patlamasının ardından hastanede tedavi altına alınan Galatasaraylı futbolcu Omar Elabdellaoui, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.



"DUALARINIZLA İYİ OLACAĞIM"



Yaşadığı olayla ilgili açıklama yapan 29 yaşındaki futbolcu "Bildiğiniz gibi yılbaşı gecesi talihsiz bir kaza geçirdim. Sadece çocuklarım ve eşimle hoş vakit geçirmek istemiştim. Sizleri endişelendirdiğimi biliyorum. Bazen Tanrı bizi test eder. Dualarınız sayesinde bu sınavı geçeceğime inanıyorum." dedi.



"DAHA İYİYE GİDİYORUM, DÖNECEĞİM"



Omar Elabdellaoui durumu hakkında bilgi verirken, "Daha iyiye gidiyorum. Tıbbi olarak mükemmel ve profesyonel bir bakım alıyorum ve her gün ilerleme kaydediyoruz. Hala bazı zorluklarla karşılaşsak da daha güçlü döneceğim. Söz veriyorum. Lütfen dualarınızda bana da yer verin." ifadelerini kullandı.



"DUA EDENLERE TEŞEKKÜRLER"



Kendisine dua edenlere de seslenen Omar Elabdellaoui "Dua eden, güzel enerjilerini ve mesajlarını gönderen ve benimle olduklarını hissettiren herkese çok teşekkür ederim. Bunun benim için anlamı çok büyük." diyerek sözlerini noktaladı.



