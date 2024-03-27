Olympiakos, Bartzokas'in sözleşmesini uzatmak istiyor

Yunanistan Ligi ekibi Olympiakos, Başantrenörü Georgios Bartzokas için harekete geçti.



İtalyan medyasında yer alan habere göre; Olympiakos, tecrübeli koç Georgios Bartzokas'ın sözleşmesini 2027 yılına dek uzatmayı hedefliyor.



Yunan ekibinin, mevcut sözleşmesi 2025 yılında sona erecek Georgios Bartzokas'a yeni bir teklif sunduğu ve beklemeye geçtiği ifade edildi.



EUROLEAGUE'DE İKİNCİLİK



Olympiakos, Georgios Bartzokas yönetiminde son olarak geçtiğimiz sezon EuroLeague'de ikincilik başarısı göstermişti.



THY EuroLeague'de şu ana dek 31 maça çıkan Olympiakos, 19 galibiyet, 12 mağlubiyet aldı.



