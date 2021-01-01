Olshey: "Portland'ın sıkıntıları, kadro kaynaklı değil"

Portland Trail Blazers genel menajeri Neil Olshey, takımın ilk turda elenmesinin ve savunma sorunlarının 'kadro kaynaklı olmadığını' söyledi.



The Athletic'ten Jason Quick, ekibin GM'ine takım için belirsiz geçen bir ölü sezonun ortasında Trail Blazers'daki koltuğunda ne kadar güvende olduğunu sorduğunda, Olshey'nin yanıtı şu oldu:



"Şu anda koçluk arayışını yönetmekteyim. Sözleşmemde birkaç yılım daha var. Sanırım bu durumda geçmişte bazı sorular olabilir, ama ilk turda aldığımız mağlubiyet ve savunma reytingimizin 29 olması, kadro kaynaklı değildi."



"HER ŞEY ALLEN'A BAĞLI"



Olshey, playoff yenilgisini ve savunma sıkıntılarını koç Terry Stotts'a yüklüyor gibi görünse de, kendi koltuğunda ne kadar güvende oluşunun, nihayetinde takım sahibi Jody Allen tarafından nasıl görüldüğüne bağlı olduğunu açıkladı:



"Size şunu söyleyeyim, ben de dahil hepimiz Jody Allen'ın söylediklerine bağlı hareket ediyoruz. Kendisi katkılarımızı değerli gördüğü sürece, hepimiz burada olacağız."



Olshey, Portland'ın bir sonraki başantrenörünün elit bir hücum kadrosunu devralacağını ve savunmanın iyileştirilmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.



