Olimpiu Morutan: 'Galatasaray'a transfer olmak isterim'

Rachid Ghezzal transferinde mutlu sona ulaşamayan Galatasaray, Barış Alper Yılmaz dışında sağ ön bölgeye bir transfer daha yapmayı planlıyor. Scout ekibinin önerisiyle gündeme gelen, Fatih Terim tarafından onay aldı.Tecrübeli çalıştırıcının listenin en üst sırasına yazdığı 22 yaşındaki yıldız için Rumen ekibi 15 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli talep ediyor.Olimpiu Moruţan'ın menajeri Florin Vulturar daha sonra Rumen basınına açıklama yaptı. Vulturarifadelerini kullandı.4-1 kazandıkları Universitatea Craiova maçında bir gol atan Morutan karşılaşmanın ardından Galatasaray hakkında konuştu. Rumen futbolcu "" dedi.FCSB Başkanı Gigi Becali ise daha sonra açıklamayı yaptı; "22 yaşındaki Morutan geçen sezon 36 maçta 8 gol atarken 15 golün de hazırlayıcısı olmuştu.