Olcay Çakır Turgut: 'Bugün çok hata yaptık'

Fenerbahçe Safiport oyuncularından Olcay Çakır Turgut, USK Prag'ı yenerek EuroLeague'de adını finale yazdırdıkları maçın ardından konuştu.



Çakır FB TV'ye yaptığı açıklamada, "Bugün çok hata yaptık. Çok hücum ribaundu verdik onlara. İlk devre çok sayı buldular. İkinci devre bunları telafi ettik. Konuştuk, düzeltmemiz gerektiğini söyledik. Takım olarak oynadık. En önemlisi buydu. Amanda, Kiah sakatlıktan gelmişti. Yavaş yavaş toparlandık. Bugün toparlanma günüydü. Pazar gününü bekleyeceğiz. Çok önemli bir maç var. Dinlenip tekrar hazırlanacağız." dedi.



Başarılı oyuncu ayrıca, "Final çok zor olacak. Çok zor geçecek. Taraftarımız bugün bizimleydi. Atmosfer çok güzeldi. Pazar günü bizi yalnız bırakmayacaklar. Taraftarlar bizim takım arkadaşlarımız. Düştüğümüz anlarda bizi kaldırıyorlar. Biliyorum ki burada olacaklar." şeklinde konuştu.





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