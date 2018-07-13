OKC, Melo'nun kontratını zamana yayarak ödeyecek gibi

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Ligde maaş boşlukları yüksek olan Brooklyn Nets, Atlanta Hawks ve Chicago Bulls gibi ekipler bazı hamleler yapabiliyorken, Oklahoma City Thunder, Carmelo Anthony'nin kontratını devretme konusunda halen sıkıntılar yaşıyor.Thunder, bir takımı Melo'nun 28 milyon dolarlık maaşını üstlenmeye teşvik etmek için birden fazla varlığa sahip olmak durumunda gibi gözüküyor.ESPN yazarı Adrian Wojnarowski, bu durumla ilgilişeklinde konuştu.Thunder, Anthony'nin kontratını belli bir zaman içerisinde ödeyerek önemli miktarda lüks vergi tasarrufu sağlayacak.Anthony'nin serbest oyuncu olduğunda Houston Rockets ile imza atması bekleniyor.