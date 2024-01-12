NBA'de normal sezon heyecanı, geride bıraktığımız gece oynanan beş karşılaşmayla devam etti.



CAVALIERS 111-102 NETS



Cleveland Cavaliers, Fransa'nın Paris kentindeki Accor Arena'da oynanan karşılaşmada Brooklyn Nets'i 111-102 mağlup etti.



Donovan Mitchell, 45 sayı, 12 ribaund, 6 asist ve 4 top çalmayla maçın en skorer ismi oldu. Caris LeVert 21 sayı, 3 ribaund ve 2 blokla galibiyete katkı sağladı.



Mikal Bridges 26 sayı ve 6 ribaundla Nets'e liderlik etti. Cam Thomas 26 sayı, 6 ribaund ve 2 asistle oynarken, Lonnie Walker IV 20 sayı, 3 ribaund ve 2 asist kaydetti.



BUCKS 135-102 CELTICS



Milwaukee Bucks, Fiserv Forum'da konuk ettiği Boston Celtics'i 135-102 yendi.



Bucks'ta Giannis Antetokounmpo 24 sayı ve 12 ribaundla galibiyetin en skoreri olurken, Damian Lillard 21 sayı, 4 ribaund ve 4 asistle, Malik Beasley ise 16 sayı ve 4 ribaundla oynadı.



Payton Pritchard 21 sayı, 4 ribaund ve 4 asistle Boston'ın en etkili ismi oldu. Sam Hauser 15 sayı, Oshae Brissett ise 13 sayı kaydetti.



THUNDER 139-77 TRAIL BLAZERS



Oklahoma City Thunder, Paycom Arena'da Portland Trail Blazers'ı 139-77 mağlup etti.



Shai Gilgeous-Alexander Thunder'a 31 sayı, 5 ribaund, 4 asist ve 1 blokla liderlik etti. Jalen Williams 21 sayı, 7 ribaund, 4 asist ve 2 blokla oynarken, Chet Holmgren 19 sayı, 4 ribaund, 3 asist ve 1 top çalma kaydetti.



Trail Blazers'ta Anfernee Simons 14 sayı, 3 ribaund ve 2 asistle mücaedle etti. Scoot Henderson ise 13 sayı, 6 ribaund, 2 asist ve 1 top çalmayla oynadı.



MAVERICKS 128-124 KNICKS



Dallas Mavericks, American Airlines Arena'da konuk ettiği New York Knicks'i 128-124 devirdi.



Kyrie Irving 44 sayı, 4 ribaund, 10 asist ve 2 top çalmayla Mavericks'i galibiyete taşıdı. Tim Hardaway 32 sayı, 6 ribaund, 4 asist ve 2 top çalmayla oynarken, Josh Green 18 sayı, 2 ribaund, 3 asist ve 1 top çalma ekledi.



Julius Randle 32 sayı, 6 ribaund, 5 asist ve 2 top çalmayla Knicks'in en skoreriydi. Jalen Brunson 30 sayı, 2 ribaund, 8 asist ve 1 top çalmayla oynarken, Donte DiVincenzo ise 19 sayı, 4 ribaund, 3 asist ve 2 top çalma kaydetti.



SUNS 127-109 LAKERS



Phoenix Suns, Crypto.com Arena'da ev sahibi Los Angeles Lakers'ı 127-109 mağlup etti.



Suns'ta Bradley Beal 37 sayı, 6 ribaund ve 4 asistle takımının en etkili ismi oldu. Devin Booker 31 sayı, 5 ribaund, 5 asist ve 3 top çalma kaydederken, Kevin Durant 18 sayı, 5 ribaund, 5 asist ve 3 top çalmayla oynadı.



Lakers'ta D'Angelo Russell 19 sayı, 6 asist ve 2 top çalma kaydederek takımın en skorer ismi oldu. Max Christie 14 sayı, 7 ribaund ve 4 asistle oynarken, Anthony Davis 13 sayı, 5 ribaund ve 2 blokla, Austin Reaves 13 sayı ve 6 asistle, LeBron James ise 10 sayı, 5 ribaund ve 9 asistle maçı tamamladı.





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