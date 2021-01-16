Okan Buruk'tan İrfan Can Kahveci cevabı: 'Teklif yok'

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray'ın gündemindeki İrfan Can Kahveci ve Edin Visca için "teklif almadıklarını" söyledi.



Sivasspor maçı sonrasında transferle ilgili soruyu yanıtlayan Buruk, "Transfer için bakacağız, takviye yapabiliriz. Oyuncularımıza gelen herhangi bir resmi teklif yok. Oyuncularla ilgili karar verecek olan da kulübümüzdür." dedi.



GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ NE DEMİŞTİ?



"Bu yaz Euro 2020 var. Avrupa'nın peşinde olduğu bir milli futbolcuyu şimdi niye satayım? Böyle bir niyetimiz yok. Ama mutlaka İrfan Can'ı isteyen biri varsa, 12-13 milyon euroyu getirmesi gerekir. Bu şartlarda Türkiye'de kulüplerin İrfan Can'ı alabileceğini düşünmüyorum. Zaten bizim de satmaya niyetimiz yok. Avrupa Futbol Şampiyonası'nı bekliyoruz."



MUSTAFA CENGİZ NE DEMİŞTİ?



"Göksel Gümüşdağ ile birkaç defa görüştüm. Kimi görüştüğüm belli. Benim ne fiyat verdiğimi de tahmin edersiniz. Hayaller Van Persie, gerçekler tam tersi. İkisini de konuşunca değer 38 milyon Euro... Pazarlık yapıyoruz, beni konuşturmayın."



