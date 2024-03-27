Okan Buruk'un Ziyech planı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, milli aradan sonra Hakim Ziyech'i daha fazla kullanmayı planlıyor.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Okan Buruk'un Ziyech planı
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27 Mart 2024 11:47
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sakatlıktan geri dönen Hakim Ziyech'i daha fazla kullanmak istiyor.

Başarılı teknik adam, Rizespor ve Kasımpaşa maçlarında sonradan oyuna dahil olan ve aldığı sürede etkili bir performans Faslı futbolcuyu milli aradan sonraki maçlarda daha fazla kullanacak.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un "Talipleri var" dediği Hakim Ziyech, Galatasaray'da bu sezon çıktığı 16 maçta 4 gol attı ve 3 asist yaptı.

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