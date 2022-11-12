Okan Buruk'tan tek değişiklik

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Medipol Başakşehir'e konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, 13. haftadaki Beşiktaş derbisinin ilk 11'ine göre tek değişiklik yaptı.



Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan maça sarı-kırmızılı ekip, Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Emre Taşdemir, Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Milot Rashica, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi ilk 11'i ile çıktı.



Galatasaray'ın yedek kulübesinde Okan Kocuk, Leo Dubois, Fredrik Midtsjö, Haris Seferovic, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Emin Bayram, Barış Alper Yılmaz, Juan Mata, Kazımcan Karataş yer aldı.



Teknik direktör Okan Buruk, 2-1 kazandıkları Beşiktaş müsabakasına ilk 11'de başlayan Barış Alper Yılmaz'ı yedeğe çekerken bu oyuncunun yerine Kerem Aktürkoğlu'nu görevlendirdi.





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