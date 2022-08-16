Okan Buruk'tan sürpriz: Van Aanholt yedeğe

Yıldız transferlerin ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk yerli kuralına çözüm arıyor. Emre Akbaba'yı kesip 10 numaraya Mertens'i koyacak Okan Buruk, savunma planında da önemli değişiklikliklere gidecek.

Haber; Sözcü, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan sürpriz: Van Aanholt yedeğe
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16 Ağustos 2022 14:19
Evinde Giresunspor'a mağlup olarak büyük bir şok yaşayan Galatasaray'da, ilk 11'de minimum 3 yerli oyuncu oynatma kuralı teknik heyeti sıkıntıya sokuyor.

Mertens ve Torreira gibi yıldız transferlerine yeni stoperle devam etmek isteyen sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk 11'ini kurmaya çalışıyor. Genç çalıştırıcının, 10 numarada Emre Akbaba'nın yerine Dries Mertens'i oynatmasına kesin gözüyle bakılıyor.

AANHOLT'A KESİK

Giresunspor maçında gole neden olan hata sonrası Abdülkerim'in yerine de yabancı stoper transferi isteyen Okan Buruk, 3 yerli kuralı için farklı planlar hazırlıyor. Kerem ve Yunus'un yeri garanti gözükürken ilk planda sol bekte Van Aanholt'un kesilip Kazımcan'ın 11'e dahil edilmesi düşünülüyor. Buruk, son maçta Mertens'i oyuna alabilmek için 19 yaşındaki genç oyuncuyu Aanholt'la değiştirip ilk sinyali vermişti.

HEDEFİ BULAMADI

Buruk'un yerli kuralı için ilk olarak Aanholt'u kesmesinin nedeni ise son maçtaki performansı olarak gösteriliyor. Hollandalı tecrübeli sol bek, Giresun maçında isabetli orta yapamadı. 

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