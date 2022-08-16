AANHOLT'A KESİK

HEDEFİ BULAMADI

Evinde Giresunspor'a mağlup olarak büyük bir şok yaşayan Galatasaray'da, ilk 11'de minimum 3 yerli oyuncu oynatma kuralı teknik heyeti sıkıntıya sokuyor.Mertens ve Torreira gibi yıldız transferlerine yeni stoperle devam etmek isteyen sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk 11'ini kurmaya çalışıyor. Genç çalıştırıcının, 10 numarada Emre Akbaba'nın yerine Dries Mertens'i oynatmasına kesin gözüyle bakılıyor.Giresunspor maçında gole neden olan hata sonrası Abdülkerim'in yerine de yabancı stoper transferi isteyen Okan Buruk, 3 yerli kuralı için farklı planlar hazırlıyor. Kerem ve Yunus'un yeri garanti gözükürken ilk planda sol bekte Van Aanholt'un kesilip Kazımcan'ın 11'e dahil edilmesi düşünülüyor. Buruk, son maçta Mertens'i oyuna alabilmek için 19 yaşındaki genç oyuncuyu Aanholt'la değiştirip ilk sinyali vermişti.Buruk'un yerli kuralı için ilk olarak Aanholt'u kesmesinin nedeni ise son maçtaki performansı olarak gösteriliyor. Hollandalı tecrübeli sol bek, Giresun maçında isabetli orta yapamadı.