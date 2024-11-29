Okan Buruk'tan fikstür tepkisi!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, AZ Alkmaar maçının ardından fikstür için tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; DHA
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Okan Buruk'tan fikstür tepkisi!
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28 Kasım 2024 23:20
Son güncelleme 29 Kasım 2024 00:15
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, AZ Alkmaar maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Fikstür için tepki gösteren Okan Buruk'un sözleri şu şekilde:

"Fikstürde hepimiz şaşkınız. 3 tane takım aynı gün maç oynuyor, sadece Galatasaray 3 gün sonra oynuyor. TFF'nin yaptığı fikstürde neden Galatasaray'ın bir tek 3 gün sonra oynadığını merak ediyorum. Başvuru yaptık pazartesi oynayalım, olmadı salı oynayalım diye. Sonuçta bu milli mesele. Avrupa'da puan olsun diyorsan sen neden Galatasaray'ı 3 gün sonra oynatıyorsun hafta içi maç yokken? Neden bizi sakatlık riskine sokuyorsun? Zaten yoğun bir fikstürden geçiyoruz.

Tabii ki şikayet etmiyoruz, çıkıp aslan gibi oynayacağız ama burada bir kötü niyet arıyorum. Böyle bir fikstürü TFF'nin belirlemesi çok şaşırtıcı. Kasımpaşa maçında da söylemiştim, kötü bir organizasyon var. Türk takımlarına gerçekten destek veriyorsanız adil olmalısınız. Bu adaleti de bekliyorum."

NE OLDU?

Galatasaray, 1 Aralık Pazar günü oynayacağı Eyüpspor maçının ertelenmesi için TFF'ye başvuruda bulunmuş ancak TFF bu talebi reddetmişti.



 
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