Okan Buruk: 'Nacer Chadli'ye sonunda kavuştuk'

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Gençlerbirliği galibiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.



Okan Buruk galibiyetle ilgili "İlk yarıda konsantrasyon eksikliğimiz vardı. İkinci yarı başında iki değişiklik yaptık ve bunun olumlu etkisi oldu. Son bölüm oyuncu değişiklikleri sonrası Mehmet Topal'ı orta sahaya çektik, arkada 3 kişi bıraktık. Forveti ikiledik. Fredrik Gulbrandsen ve Nacer Chadli'nin oyuna girmesiyle sonucu aldık. Girilebilecek her türlü pozisyona girdik, rakibin de iyi defansı vardı. Mehmet Topal'ın golüyle kazandık, 3 puan çok önemliydi. Oyuncularıma teşekkür ederim. Manchester United'dan sonra Gençlerbirliği'ne karşı 90+5'e kadar savaştılar. Gençlerbirliği'ni de iyi oyunlarından dolayı tebrik ederim." dedi.



Nacer Chadli'nin ilk maçında iki asisti hakkında konuşan Okan Buruk "Nacer Chadli özellikle kapanan takımlara karşı kilit açıcı. Sezon başından beri kaybettiğimiz maçlarda 'Nacer Chadli olsa kilidi açardık' dedik. Bu kez girdi ve gerekeni yaptı, teşekkür ederim. Mehmet Topal'ı son bölümde forvet arkasına gönderdik. Martkin Skrtel'e de söyledim 'Sen yoktun ama Mehmet Topal gerekeni yaptı' dedim. Avrupa'da iyi işler yaptık, ligde de seri yakaladık ama işimiz daha da zor olacak. Kadromuzdaki eksikler de gelince daha güçlü olacağız." diye konuştu.



