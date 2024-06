Obradovic'in takımı sahaya çıkmadı: Şampiyon Kızılyıldız!

KK Partizan ile Kızılyıldız arasındaki Sırbistan Liga ABA final serisinin ikinci maçına yine olaylar damga vurdu. Karşılaşma Partizan'ın 57-54 üstünlüğü devam ederken yarıda kaldı ve şampiyon belirlendi. İşte detaylar...



Olaylı başlayan Partizan Kızılyıldız karşılaşmasının üçüncü çeyreğinde Kızılyıldız Başkanı Nebojsa Covic ve ailesine hakaretler edildi ve karşılaşma bu andan itibaren durdu.



Yaşanan bu küfürlü hakaretlerinden ardından Kızılyıldız oyuncuları ve karşılaşmanın hakemleri direkt olarak soyunma odasına gitme kararı aldılar.



Oyunun bir süre durmasının ardından karşılaşmanın anansörü, mücadelenin Perşembe gününe ertelendiğini ve bu nedenle salonun boşaltılması gerektiğini ifade eden bir anons yaptı. Ancak buna karşın maçın ertelendiğine dair herhangi bir karar alınmamıştı.



Salon boşaldıktan sonra Kızılyıldız oyuncuları maça devam etmek için yeniden sahaya geri döndüler. Ama rakip takım Partizan oyuncularının bir kısmı salonu terk etmişti.



Aradan geçen 15 dakikada Partizan oyuncularının sahaya çıkmaması nedeniyle lig yetkilileri maçı 20-0'lık Kızılyıldız galibiyetiyle tescil etti ve Kızılyıldız şampiyon oldu.



PARTIZAN AÇIKLAMA YAPTI



KK Partizan Kulübü, Kızılyıldız karşılaşmasında yaşanan olaylar ile ilgili flaş bir açıklama yaptı.



Açıklamada, "Salonun boşaltılması istendikten sonra siyah beyaz takım, maçın devamı için uzun süre sahada bekledi, böylece KK Partizan'ın resmi temsilcileri, maçtaki duraksama ve 24 saat içinde devam edip etmeme durumu hakkında hakemlerden bilgi alacaktı.



Partizan daha sonra soyunma odasına çekildi ve oyunculara gitmeleri için izin verildi. Hakemler ve Crvena Zvezda oyuncuları duraksamanın üstünden bir saatten fazla bir süre geçtikten sonra aniden sahada göründüğünde, Partizan oyuncuları evlerine gitmişti.



Kızılyıldız, hakemler ve delege, ulusal şampiyonluk unvanını bu şekilde Kızılyıldız'a vermek istiyor ve KK Partizan Mozzart Bet'in böyle bir skandala katılmaya niyeti yok" ifadelerine yer verildi.



Lig direktörü Aleksandar Grujin ise, yaşanan bu anlaşmazlığın maçın anonsunu yapan kişiden kaynaklandığını söyledi. Grujin, "Anonsçunun maça Perşembe günü devam edileceğini söylemesi ya kendi başına ya da birinin yönlendirmesiyle oldu ancak olmamalıydı çünkü bu Partizan'ı zarara uğrattı. Ben sürekli delege ile iletişim halindeydim. Yapılan her şey tüzüğe uygun olarak yapıldı. Maç, delege raporuna dayanarak resmi olarak 20-0 olarak tescil edilecektir. Kızılyıldız ile mutabakata varılarak önümüzdeki günlerde kupa ve madalyalar dağıtılacak" diye konuştu.



KIZILYILDIZ'IN AÇIKLAMASI



Kızılyıldız tarafından yapılan açıklamada ise, "Sırbistan AdmiralBet Süper Ligi finalinin Partizan Mozzart Bet ile Kızılyıldız arasında oynanan ikinci maçında, üçüncü çeyreğin bitimine 7.55 saniye kala siyah beyazlılar lehine 57:45 skorla yarıda kaldı. Maçın baş hakemi, seyircilerin Vesna Čović'e hakaret etmesi nedeniyle oyunu durdurdu. Basketbol tarihimizde ilk kez sözlü saldırı nedeniyle maç durduruldu. Aradan sonra Kızılyıldız takımı soyunma odasına çekildi.



Hatırlatmak gerekirse, sadece bu iki tamamlanmamış maçta Željko Obradović, Zoran Savić, Kevin Panter, Aleksa Avramović, Nemanja Nedović ve Miloš Teodosić hakarete uğradı ancak maçlar bir an bile kesintiye uğramadı. KK Partizan her türlü hakarete karşıdır ve bunu hemen hemen her gün tekrar dile getirmektedir.



Salonun boşaltılmasının istenmesinin ardından siyah beyazlı ekip, KK Partizan'ın resmi temsilcilerinin maçın kesintiye uğraması ve devam etmesi konusunda hakemlerden bilgi alması için uzun süre devamı için sahada bekledi.



Partizan ekibi daha sonra soyunma odasına çekildi ve oyunculara süre verildi. Aradan bir saatten fazla süre sonra Kızılyıldız'ın hakemleri ve oyuncuları aniden sahaya çıkınca, Partizan'ın oyuncuları büyük bir sevinçle evlerine döndü.



Kızılyıldız, hakemler ve delege bu şekilde ulusal şampiyon unvanını Kızılyıldız'a vermek istiyor, KK Partizan Mozzart Bet ise böyle bir skandalın içinde yer almak istemiyor" denildi.



Öte yandan final serisinin ilk maçını Kızılyıldız sahasında 89-88 kazanmıştı.





