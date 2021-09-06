Nwakaeme, yönetime mesaj gönderdi: "İmzayı atarım!"

Trabzonspor'un sözleşme uzatmak istediği Nijeryalı oyuncu Anthony Nwakaeme, "Trabzon benim ikinci evim. Hedefim şampiyonluk " dedi.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
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Nwakaeme, yönetime mesaj gönderdi: 'İmzayı atarım!'
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06 Eylül 2021 09:48
Bu sezon kadrosunu yıldız isimlerle takviye eden Trabzonspor, şampiyonluk için kenetlenmiş vaziyette...

Yönetim, takımdaki oyuncuların sadece sahaya konsantre olması için elinden geleni yapıyor. Hatta ileride oluşabilecek sıkıntıların da önüne geçmek isteyen bordo mavililer, sözleşmesi sona erecek isimlerden Anthony Nwakaeme ile şimdiden masaya oturmak istiyor.

"Tarihe geçeceğim"

Bu sezon formda bir görüntü çizen Nijeryalı oyuncu şimdiden 3 gol, 1 asistle takımın gol yükünü sırtlanmış durumda. Trabzonspor'da çok mutlu olduğunu belirten Nwakaeme "Eğer sözleşme uzatacaksanız ben hazırım" mesajını gönderdi.

Trabzon'u ikinci evi olarak gördüğünü belirten yıldız futbolcu "En büyük hedefim bu takımda şampiyonluk yaşayıp tarihe geçmek" dedi. 

 
 


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