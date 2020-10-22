Nwakaeme Fenerbahçe maçına hazır

Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Anthony Nwakaeme, ülkesinden Türkiye'ye dönüşünde bağırsak enfeksiyonu rahatsızlığı nedeniyle geçen hafta 2-0 kaybedilen Başakşehir maçında forma giyememişti. Tecrübeli futbolcu dün ise takımla ilk idmanına çıktı.



Bir hayli hırslı olan ve ikili mücadelelerde gösterdiği çabayla teknik heyeti sevindiren 31 yaşındaki sol kanat, Fenerbahçe karşılaşması için hazır bir görüntü sergiledi.



Bu sezon başlangıcından beri ailesiyle görüşemediği için mutsuz olan Nwakaeme, bu durumu da atlatıp eski günlerine geri döndü.



