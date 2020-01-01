Nuggets, Porter Jr.'ı "dokunulmaz" olarak belirledi

Denver Nuggets'ın, genç forveti Michael Porter Jr.'ı takas görüşmelerinde "dokunulmaz" konumuna getirdiği bildirildi.



Nuggets ekibi, Nikola Jokic ve Jamal Murray'ye katılması için üçüncü bir yıldız almak için piyasayı yokluyor olsa da, 22 yaşındaki yükselen yıldız Porter Jr. ile herhangi bir takas yapmakla ilgilenmediği açıklandı.



ESPN'den Brian Windhorst, konuyla ilgili şunları söyledi:



"Ligdeki takımlarla konuşurken, Nuggets, Michael Porter Jr.'ın müsait olmadığını açıkça ortaya koydu. Sorulmasını istemiyorlar."



"Denver'ın bu konuyu esaslı bir şekilde halledeceğini sanıyordum, ancak bu hafta bana Michael Porter Jr.'ı takas etmeyeceklerini o kadar çok kez belirttiler ki... Eğer Michael Porter'ın gelecekte bir All-NBA oyuncusu olduğuna inanıyorsanız, ki bazı insanlar inanıyor, herkes değil, bu kutuplaştırıcı bir tartışma olacaktır..."



Porter, geçtiğimiz yılı bir sırt sakatlığından dolayı kaçırdıktan sonra, bu yıl normal sezonda 55 maçta 9.3 sayı ve 4.7 ribaund ortalamaları yakalamıştı.



Orlando'da NBA sezonu yeniden başladığında kendini bulan Porter Jr., yedi sıralama maçında 22.0 sayı ve 8.6 ribaund ortalamaları yakalamıştı.



Porter, playofflarda 11.4 sayı ve 6.7 ribaund ortalamaları yakalarken, genel olarak %47.6 ve üçlük çizgisi gerisinden %38.2 şut isabeti tutturmuştu.



