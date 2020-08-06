N'Sakala imza için İstanbul'a geldi!

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Fabrice N'Sakala 21.30 sularında İstanbul'a iniş yaptı.

N'Sakala imza için İstanbul'a geldi!
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06 Ağustos 2020 21:39
Yaz transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Fabrice N'Sakala, İstanbul'a geldi.

Siyah-beyazlıların 30 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalayacağı ve sezon başına 800 bin euro ücret kazanacağı belirtildi.

Kongolu oyuncu geçtiğimiz sezon Alanyaspor, forması ile 35 resmi maça çıktı. Sol bek N'Sakala bu maçlarda takımına 4 asistlik katkı sağladı. 




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