N'Sakala imza için İstanbul'a geldi!

Yaz transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın anlaşma sağladığı Fabrice N'Sakala, İstanbul'a geldi.
Siyah-beyazlıların 30 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalayacağı ve sezon başına 800 bin euro ücret kazanacağı belirtildi.
Kongolu oyuncu geçtiğimiz sezon Alanyaspor, forması ile 35 resmi maça çıktı. Sol bek N'Sakala bu maçlarda takımına 4 asistlik katkı sağladı.
Siyah-beyazlıların 30 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalayacağı ve sezon başına 800 bin euro ücret kazanacağı belirtildi.
Kongolu oyuncu geçtiğimiz sezon Alanyaspor, forması ile 35 resmi maça çıktı. Sol bek N'Sakala bu maçlarda takımına 4 asistlik katkı sağladı.