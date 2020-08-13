Novak, Fenerbahçe'de alkışlarla karşılandı

Fenerbahçe'nin yeni transferi Filip Novak, ülkesinden döndü.



İdari menajer Volkan Ballı tarafından karşılanan Çek sol bek, "Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte oynayacağım için çok heyecanlıyım. Hedeflerim yüksek. Ligin en yüksek seviyesinde oynamak ve katkı sağlamak istiyorum" dedi.



Havaalanından Samandıra Tesisleri'ne giden ve idmana katılan Novak'ı yeni takım arkadaşları alkışlarla karşıladı.



