Novak, Fenerbahçe'de alkışlarla karşılandı

Fenerbahçe'de idmana katılan Novak'ı yeni takım arkadaşları alkışlarla karşıladı.

Haber; Sabah
Novak, Fenerbahçe'de alkışlarla karşılandı
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13 Ağustos 2020 09:16
Fenerbahçe'nin yeni transferi Filip Novak, ülkesinden döndü.

İdari menajer Volkan Ballı tarafından karşılanan Çek sol bek, "Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte oynayacağım için çok heyecanlıyım. Hedeflerim yüksek. Ligin en yüksek seviyesinde oynamak ve katkı sağlamak istiyorum" dedi.

Havaalanından Samandıra Tesisleri'ne giden ve idmana katılan Novak'ı yeni takım arkadaşları alkışlarla karşıladı.



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