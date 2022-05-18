Nottingham Forest finale yükseldi

İngiltere Championship yükselme play-off yarı final ikinci maçında Nottingham Forest'la Sheffield United karşı karşıya geldi.
The City Ground'da oynanan ve penaltılara giden maçı 3-2 kazanan Nottingham Forest play-off finaline yükselmeyi başardı.
İlk maçı 2-1 kazanan Nottingham Forest, ikinci maçta normal süreyi 2-1 yenik durumda tamamladı. Penaltı atışlarında ise rakibine 3-2'lik üstünlük sağlayan Nottingham finale yükselmeyi başardı.
Nottingham Forest, final maçını kazanırsa 23 yıl aradan sonra Premier Lig'e adını yazdırmış olacak.
Championship'te final maçı ise 29 Mayıs tarihinde Wembley'de Huddersfield Town ile Nottingham Forest arasında oynanacak.
The City Ground'da oynanan ve penaltılara giden maçı 3-2 kazanan Nottingham Forest play-off finaline yükselmeyi başardı.
İlk maçı 2-1 kazanan Nottingham Forest, ikinci maçta normal süreyi 2-1 yenik durumda tamamladı. Penaltı atışlarında ise rakibine 3-2'lik üstünlük sağlayan Nottingham finale yükselmeyi başardı.
Nottingham Forest, final maçını kazanırsa 23 yıl aradan sonra Premier Lig'e adını yazdırmış olacak.
Championship'te final maçı ise 29 Mayıs tarihinde Wembley'de Huddersfield Town ile Nottingham Forest arasında oynanacak.
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