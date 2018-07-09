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Nijeryalı atletlerden protesto

Nijerya'da düzenlenen atletizm şampiyonalarına katılan sporcular, düşük gelir nedeniyle ülke federasyonunu protesto ederek yarışlara çıkmayacaklarını dile getirdi.

Kaynak: AA
Nijeryalı atletlerden protesto
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09 Temmuz 2018 20:37
Nijerya'da düzenlenen atletizm şampiyonalarına katılan sporcular, düşük gelir nedeniyle ülke federasyonunu protesto ederek yarışlara çıkmama kararı aldı.

Başkent Abuja'da düzenlenen Nijerya Atletizm Şampiyonası'nı terk eden sporcular, Nijerya Atletizm Federasyonunu (AFN), sporculara yapılan kötü muamelelere karşı duyarsız kalmakla suçluyor.

Sporculardan Isa Abdulvahit gazetecilere yaptığı açıklamada, spordan düşük gelir elde ettiklerini, AFN Yönetim Kurulunun kendilerini iyi temsil etmediğini belirtti.

AFN'nin bazı sporculara ödemesi gereken borçları olduğunu iddia eden Abdulvahit, "Biz her zaman çalışıyoruz ve acı çekiyoruz ama kimsenin umurunda değil. Madem kimse bizimle ilgilenmiyor, biz de oyunlara katılmayacağız." diye konuştu.

Gelişme üzerine AFN, düzenlediği tüm atletizm şampiyonalarını iptal etti.

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