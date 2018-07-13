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Nice'te sürpriz ayrılık! 25 milyon euro

Borussia Mönchengladbach, Nice'ten forvet oyuncusu Plea'yı transfer ettiğini açıkladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Nice'te sürpriz ayrılık! 25 milyon euro
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13 Temmuz 2018 15:09
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nice'in hücum oyuncusu Alassane Plea, Borussia Mönchengladbach kulübüne transfer oldu.

Plea geçen sezon Bundesliga'yı dokuzuncu olarak tamamalayan yeni kulübüyle 5 yıllık bir sözleşme imzaladı.

Fransız temsilcisi Nice bu transferden yaklaşık 25 milyon Euro bonservis ücreti alacak.

Plea geçen sezon Nice ile Ligue 1'de çıktığı 35 maçta 16 gol atarken, 6 da asist yaptı.

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