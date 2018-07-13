Nice'te sürpriz ayrılık! 25 milyon euro

Fransa Ligue 1 ekiplerinden'in hücum oyuncusukulübüne transfer oldu.Plea geçen sezon Bundesliga'yı dokuzuncu olarak tamamalayan yeni kulübüyle 5 yıllık bir sözleşme imzaladı.Fransız temsilcisi Nice bu transferden yaklaşık 25 milyon Euro bonservis ücreti alacak.Plea geçen sezon Nice ile Ligue 1'de çıktığı 35 maçta 16 gol atarken, 6 da asist yaptı.