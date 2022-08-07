Nice, 1 puanı Aaron Ramsey ile kurtardı

Fransa Ligue 1'in ilk haftasında Toulouse ile Nice 1-1 berabere kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Nice, 1 puanı Aaron Ramsey ile kurtardı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Ağustos 2022 16:02
Fransa Ligue 1'in ilk haftasında Philippe Montanier'i çalıştırdığı Toulouse ile Lucien Favre'ın çalıştırdığı Nice karşı karşıya geldi.

Toulouse Stadyumu'nda oynanan maç 1-1'lik eşitlik ile tamamlanırken, ev sahibi Toulouse'un golü 20. dakikada Thijs Dallinga'dan, konuk Nice golü ise 78. dakikada Aaron Ramsey'den geldi.

RAMSEY'DEN HIZLI BAŞLANGIÇ

Juventus ile sözleşmesini sonlandırıp Nice'e transfer olan Aaron Ramsey, yeni takımıyla çıktığı ilk resmi maça hızlı bir giriş yaptı. 77'de dakikada Calvin Stengs'in yerine oyuna giren Ramsey, 78. dakikada topu ağlara göndermeyi başararak takımına 1 puan kazandıran isim oldu.

İki takımda sezona 1 puanla merhaba derken ligin bir sonraki maç haftasında Toulouse, Troyes'a karşı deplasmanda, Nice ise Strasbourg'a karşı iç sahada mücadele edecek.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ