Nice, 1 puanı Aaron Ramsey ile kurtardı

Fransa Ligue 1'in ilk haftasında Philippe Montanier'i çalıştırdığı Toulouse ile Lucien Favre'ın çalıştırdığı Nice karşı karşıya geldi.



Toulouse Stadyumu'nda oynanan maç 1-1'lik eşitlik ile tamamlanırken, ev sahibi Toulouse'un golü 20. dakikada Thijs Dallinga'dan, konuk Nice golü ise 78. dakikada Aaron Ramsey'den geldi.



RAMSEY'DEN HIZLI BAŞLANGIÇ



Juventus ile sözleşmesini sonlandırıp Nice'e transfer olan Aaron Ramsey, yeni takımıyla çıktığı ilk resmi maça hızlı bir giriş yaptı. 77'de dakikada Calvin Stengs'in yerine oyuna giren Ramsey, 78. dakikada topu ağlara göndermeyi başararak takımına 1 puan kazandıran isim oldu.



İki takımda sezona 1 puanla merhaba derken ligin bir sonraki maç haftasında Toulouse, Troyes'a karşı deplasmanda, Nice ise Strasbourg'a karşı iç sahada mücadele edecek.

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