Neymar: 'Yeter! Artık saygı gösterin'

Neymar, Brezilya Milli Takımı formasıyla Recife'de Peru'yu 2-0 yenmeleri sonrası kendisine yönelik eleştirilere cevap verdi.



Kendisine saygı duyulması gerektiğini söyleyen Neymar, "Elbette her şeyden önce takım gelir ama elemelerde en çok gol atan, en çok asist yapan oyuncuyum. Yakında Pele'yi geçip Brezilya formasıyla en çok gol atan oyuncu olacağım. Bana saygı duyulması için daha ne yapmam gerekiyor!" dedi.



Neymar, "Bazen artık basınla konuşmamak, röportaj vermemek, TV'ye çıkmamak istiyorum. Ancak mecburiyetten çıkıp konuşuyorum. Bu yorumcuların bir saniye durup düşünmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.



Brezilya Milli Takımı forması ile 69 gol atan Neymar'ın kısa süre içerisinde 77 gollü Pele'yi geçmesi bekleniyor.



