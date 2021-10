Neymar: 'Messi bir dahi! Mbappe ve Verratti beni heyecanlandırıyor'

Paris Saint Germain'in Brezilyalı yıldız futbolcusu Neymar, "Red Bull Neymar's Five" adlı 5'e 5 oyuncuyla yapılan Red Bull'un düzenlediği turnuvada yer aldı. Takımlara sürpriz yapmak ve oyunculara destek olmak için katıldığı turnuvada aynı zamanda basına demeçler verdi.



Geniş kapsamlı röportajda Breziyalı yıldız, Lionel Messi ile yeniden bir araya gelmekten duyduğu sevinci, bazı önemli kulüp arkadaşlarının yeteneklerine olan hayranlığını, ve Brezilya efsanesi Pele hakkında açıklamalarda bulundu.



Açıklamalarında Lionel Messi'nin PSG'ye transfer olmasından mutluluk duyduğunu belirterek, "O sadece bir futbol idolü değil, en iyi oyuncu ve dahi, aynı zamanda benim arkadaşım. Yanınızda arkadaşlarınız olduğunda, günlük hayatınız daha hafif ve daha sessizdir. Barcelona'da yaptığımız gibi birlikte tarih yazmayı umuyoruz." ifadelerini kullandı.



Onu en çok heyecanlandıran takım oyuncuları sorulduğundaysa Mbappe ve Verratti yanıtını verdi.



"Mbappe gerçekten hızlı, genç ve harika bir oyuncu. Beni şaşırtan bir diğer isimse Verratti'ydi. İyi olduğunu biliyordum ama onun kadar iyi olduğunu bilmiyordum, O bir dahi. Xavi ve Iniesta ile birlikte oynadığım en iyi orta saha oyuncularından biri olduğunu kesin olarak söyleyebilirim."



Pele benim idölüm



Breziyalı efsane futbolcu Pele hakkında da yorum yapan Neymar, "Pele futbol demektir. Futbolun ne olduğunu anladığımdan beri hep Pele adını duydum. Sokakta, sahada ya da okulda birileri üç oyuncunun yanından dripling yapsa ve gol atsa, birileri her zaman "Pele gibi bir gol attın" derdi. Ya da okulda birinin en iyisi olduğunu düşündüğünde, "Sence Pele olduğunu düşünüyor musun?" derdik. Çocukluğumdan beri duyduğum bu tür ifadeler. Bana göre Pele futbolun kralı, Brezilya'nın en büyük idolü. Ona ve futbolumuz ve ülkemiz için yaptığı her şeye büyük saygı duyuyorum. Brezilya bugünlerde futbolda dünyaca ünlüyse, onun sayesindedir. Pele Brezilya'da doğduğu için gerçekten çok mutluyuz.



Diğer spor dallarında başka idölleriniz var mı sorusunaysa "Michael Jordan bana ilham veren bir adam. Benzer hikayelerimiz olduğuna inanıyorum. Ondan, başından geçenlerden ve söylediği şeylerden çok ilham alıyorum. Yani o benim idolüm." yanıtını verdi.

